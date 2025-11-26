Un errore, seppur grave, non pregiudica la reputazione di Elia Caprile. Che nonostante la topica presa contro il Genoa, della quale peraltro si è preso pubblicamente la responsabilità, resta uno dei portieri più seguiti e ambiti non solo in Italia. Secondo L'Unione Sarda, infatti, l'estremo difensore classe classe 2001, da tempo seguito con interesse da Inter e Milan, potrebbe a fine stagione intraprendere la via della Premier League, lui che peraltro vanta già un'esperienza Oltremanica con la maglia del Leeds United.

Il club rossoblu, dal canto suo, considera il portiere un patrimonio tecnico da preservare almeno fino al termine della stagione, mentre il diretto interessato è consapevole che il suo futuro dipenderà da ciò che riuscirà a mostrare sul campo nei prossimi mesi.