Ospite di 'Radio2 Social Club', l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina Edoardo Bove, a quasi un anno di distanza dal malore che lo colpì durante la gara del Franchi contro l'Inter, ha rivelato di essere pronto a tornare in campo: "In questo anno ho avuto la possibilità di vedere il calcio da fuori, di distaccarmi da una parte di me che era sempre presente perché ero abituato a una calendarizzazione della mia vita: vivere la settimana in base alla partita. Ho avuto la possibilità di rivedere delle mie priorità. Adesso sono contento perché mi sto allenando e posso mettere di nuovo il calcio al centro della mia vita e quello è il mio obiettivo. Lo sport per me è motivo di salute".

Nel frattempo, la Roma, squadra dove è cresciuto, è prima da sola in classifica: "Stanno facendo un grandissimo percorso ma c'è ancora tanto tempo da giocare, è ancora presto per parlare. Scongiuri? Avete visto il video di Gianluca Mancini? Più o meno la stessa reazione”, conclude con un sorriso riferendosi ad un video dove il difensore giallorosso fa gesti scaramantici sul tema Scudetto.