Beffa atroce per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che esce dalla Coppa Italia Serie C subendo una clamorosa rimonta dal Renate nei minuti di recupero. Dopo il 2-3 di Monza, ecco le pagelle dei nerazzurri.
MELGRATI 6 - Incolpevole sui gol, si produce in diverse parate non eccessivamente difficili. Prestazione più che sufficiente.
CINQUEGRANO 6 - Preciso in fase difensiva, riesce a limitare la solita irruenza. In alcune occasioni bravo anche a dare una possibilità di sfogo alla manovra.
STANTE 5.5 - Colpevole del fallo da rigore sul gol di Rossi, in generale è protagonista di una partita ordinata. Sicuramente la posizione di centrale dei tre di difesa richiede maggiore attenzione, limitando la sua esuberanza fisica. Insufficiente soltanto a causa dell'episodio conclusivo, purtroppo per lui e per l'Inter U23 pesantissimo.
MAYE' 6.5 - Prestazione più che sufficiente per lui, bravo a limitare dalla sua parte le avanzate del Renate.
KAMATE' 6.5 - Nonostante la posizione atipica rispetto a quanto visto in questo avvio di stagione è assolutamente a suo agio, potendo rientrare spesso sul sinistro. In occasione del gol è bravo a dare il pallone con la forza giusta per far sì che, nonostante il velo, arrivi a destinazione a Lavelli. Dall'85' RE CECCONI s.v.
KACZMARSKI 6 - Partita di intensità, priva però di grandi spunti nella metà campo offensiva. Sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più in fase di possesso. Dal 46' BOVO 6.5 - Buon ingresso per lui, che contribuisce all'ottimo secondo tempo dell'Inter U23 e mette in porta Berenbruch (che poi spreca) con un bel lancio.
ZANCHETTA 6.5 - Novanta minuti in cui cresce con il passare delle azioni. Ottima prestazione in un ruolo tutt'altro che semplice e in sostituzione di Fiordilino, che tanto bene ha fatto nelle precedenti partite: Zanchetta riesce a non farlo rimpiangere.
TOPALOVIC 5 - Il grande assente di giornata. Non riesce praticamente mai a far emergere la sua grande qualità, ormai ben nota. Dal 46' BERENBRUCH 6.5 - Assist e molto di più: grande secondo tempo per lui, sempre più pronto e coinvolto nelle rotazioni di Vecchi.
DAVID 6 - Nessuna sbavatura ma pochi acuti. In generale la fase di spinta è tutt'altro che travolgente.
LAVELLI 7 - Gol da giocatore d'area di rigore, segnato al primo pallone davvero pericoloso toccato. Poco presente nella manovra nel primo tempo, cresce parecchio nel secondo, facendosi trovare spesso dai compagni e mandando un segnale. Dal 76' AGBONIFO 5.5 - Pessima gestione della migliore delle occasioni per chiudere la partita sul 2-1, avrebbe dovuto fare meglio.
SPINACCE' 6 - Non entra a tabellino ma è molto lucido in occasione del gol, quando lascia sfilare con un velo per Lavelli. Non manca sicuramente d'impegno, legittimo però aspettarsi qualcosa in più, nonostante diverse conclusioni. Dal 68' ZUBEREK 7 - Enorme impatto per lui sulla partita. Non sbaglia praticamente nulla e trova il gol del momentaneo 2-1 a circa dieci minuti dalla fine. Ottima prova.
STEFANO VECCHI 6 - Il problema in area di rigore è sempre lì: gli avversari spesso e volentieri arrivano prima e sono più decisi. Non a caso tutti e tre i gol arrivano così: due mischie e un fallo da rigore simile. La prestazione comunque è positiva, nel secondo tempo in particolare. Azzeccato anche il cambio di Zuberek. Sicuramente può rimproverarsi poco per la sconfitta.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:21 CF - M-I Stadio, ricavi record al 30 giugno: l’affitto di San Siro pagato da Inter e Milan vale il 35% del fatturato
- 19:07 Inter-Milan, Sucic guida le preferenze. Thuram alle sue spalle, esordio per Diouf
- 18:53 Eintracht Francoforte, Doan: "Calcio italiano molto famoso in Giappone grazie a gente come Nagatomo"
- 18:39 Costacurta: "Inter, un po' di pressione dopo il derby. Atletico più esperto del Milan, guai a ripetere gli stessi errori"
- 18:36 Carbone: "Dispiace per i 20 minuti finali. Qualificazione? Ce la giocheremo alla grande contro il Liverpool in casa"
- 18:25 YL - Atletico Madrid-Inter, Up & Down - Solo Iddrissou prova qualcosa. Esordio negativo per Adomavicius
- 18:10 Milan, Gabbia: "Dobbiamo dare seguito alla vittoria nel derby. Scudetto? Allineati con Allegri"
- 17:56 Totti, Materazzi e il 'cucchiaio' in Inter-Roma. Matrix rivela: "Ancora prendiamo in giro Julio Cesar"
- 17:55 In dieci dopo appena 5 minuti, l'Inter subisce la corrida dell'Atletico Madrid: 4-1 e primo k.o. in Youth League
- 17:41 Roma prima in classifica, Gasperini: "Nessuno fa proclami importanti, vogliamo far durare questo momento"
- 17:27 Inter U23-Renate, le pagelle: Topalovic non brilla, Berenbruch e Zuberek sì. Bene anche Lavelli
- 17:13 AS - Thuram e la sliding door di mercato con l'Atletico Madrid: nel 2023 Griezmann provò a portarlo ai colchoneros
- 16:43 Ascolti TV, domenica scorsa il derby più visto di sempre su DAZN: il dato ufficiale dei telespettatori
- 16:29 Verso Atletico-Inter, Meet&Greet con Marotta e Zenga per gli Inter Club di Madrid e Barcellona
- 16:15 Cauet: "Scudetto, la Roma meglio delle altre. Inter, derby deludente solo per il risultato"
- 16:01 Roma da scudetto? Lotito frena: "Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo. Mai pensato di vendere la Lazio"
- 16:01 Season Ranking, l'Italia prende il podio grazie ai successi di Juve e Napoli
- 15:49 Rimonta e controrimonta nel recupero: l'Inter U23 perde in casa con il Renate 2-3 ed esce dalla Coppa Italia Serie C
- 15:47 Caprile un miraggio per Inter e Milan? Per il portiere del Cagliari il futuro si chiama Premier League
- 15:33 Meet&Greet pre-Champions coi club di Madrid e Barcellona: Federico Jaselli Meazza incontra Marotta
- 15:18 Bruno in tackle: "Basta simulatori, certi giocatori sono sempre per terra. Ma che rigore è quello del derby?"
- 15:04 Atletico Madrid, i convocati per l'Inter: Oblak non ce la fa. Presente invece Giuliano Simeone
- 14:49 Sanz, vicesindaco Madrid: "Sicurezza per Atletico-Inter, ecco il piano". Con auspicio di vittoria rojiblanca
- 14:35 CdS - Ancora diversi dubbi per Cristian Chivu: la probabile formazione anti-Atletico
- 14:20 Pavard: "Ho vissuto un momento difficile, non è la prima volta. Ma ho giocato per club importanti e..."
- 14:05 Chivu vuole Giovane e l'Inter si muove: contatti avviati già da giorni con l'entourage per gennaio, le cifre
- 13:52 Bordocam DAZN al derby, Allegri attacca Barella: "Fa l'attore!". Acerbi a Leao: "Se mi punti il dito te lo stacco"
- 13:38 Qui Atletico - Simeone, problemi di formazione: Oblak non sta bene, altri due in dubbio sulla fascia destra
- 13:24 Footyheadlines - Inter, la terza maglia 2026/27 ispirata alla Coppa UEFA del '98. Lancio previsto il prossimo agosto
- 13:10 Abodi: "Euro2032 a Milano, col rogito il cambio di passo. L'inchiesta sulle curve ha avuto un significato"
- 12:56 Corsera - Simeone come Allegri, esame per l'Inter. Non solo Luis Henrique: quanti dubbi per Chivu
- 12:42 Romano getta acqua sul fuoco: "Maignan-Inter? Non risultano discorsi. E Nico Paz tornerà a Madrid"
- 12:28 Corsera - Maignan, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Ma l'Inter ha studiato il dossier
- 12:13 Serie A, gli arbitri della 13esma giornata: per Pisa-Inter designato Marco Guida, Paterna al VAR
- 12:00 ATLETICO-INTER, CHIVU difende e rilancia SOMMER! Scelta GIUSTA? La GRANDE OCCASIONE di LUIS HENRIQUE
- 11:45 Altobelli: "Festeggerò 70 anni con Marotta. Derby? Meglio vincere al ritorno. E in chiave Scudetto..."
- 11:30 Cafu: "Scudetto? Non sarà una lotta a due. Il Milan ha un vantaggio che deve sfruttare"
- 11:16 CdS - Lautaro vs Alvarez: un inedito derby argentino
- 11:02 CdS - Simeone si vede sulla panchina dell'Inter, ma lo stipendio racconta altro
- 10:48 Mourinho: "Il bacio in fronte a Sneijder? Mi ha dato un treble. Lui e altri, ma Wes..."
- 10:34 Atletico Madrid, Molina: "Inter, ecco la chiave della sfida. Ottimo rapporto con Lautaro, ma..."
- 10:20 Atletico Madrid, Simeone: "Inter, ecco a cosa dovremo fare attenzione. Noi simili a loro? Credo che..."
- 10:06 Miranda: "Spalletti peggior allenatore avuto in Italia: ecco cosa accadde. Difesa Inter? Sarei titolare, ma ho un mio preferito"
- 09:52 Lautaro: "Derby? Voltiamo pagina, è un altro torneo. Sulla sfida di due anni fa dico che..."
- 09:38 Chivu: "Con l'Atletico Madrid sarà una partita simile al derby, con una differenza. Diouf merita i miei elogi"
- 09:24 TS - Inter, iniziano le montagne russe in Champions. Sommer in porta, ma presto...
- 09:10 Atletico, Ruggeri: "Inter forte, se nel derby fa gol Acerbi è un'altra gara. Ma faremo una grande partita"
- 08:56 GdS - Il Metropolitano come le cabine degli antichi telequiz: l'Inter dovrà rispondere
- 08:42 GdS - Chivu parla e il suo sorriso è una rassicurazione credibile per il futuro. Società infastidita ma non preoccupata: l'importante è...
- 08:28 GdS - Nuova chance per Luis Henrique: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Dumfries e Darmian: c'è la data del rientro. Buone notizie da Mkhitaryan
- 08:00 Preview Atletico-Inter - Chivu rilancia Luis Henrique? Esposito sfida Bonny
- 00:00 In una frase di Chivu c'è una grande verità
- 23:30 Scamacca rilancia l’Atalanta: "Nel secondo tempo contro il Napoli siamo tornati noi, Palladino ci ha dato sicurezza"
- 23:15 Budel: "Suazo avrebbe potuto fare 20 gol anche all'Inter, ma aveva un problema di indolenza"
- 23:00 La Juve vince nel finale, 2-0 Napoli su Qarabag. City ko, il Chelsea stende il Barcellona: i risultati di Champions
- 22:46 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi, in pochi giorni ho ricevuto grandi risposte"
- 22:32 Bove pronto a tornare: "Posso mettere il calcio al centro della mia vita". E sullo Scudetto alla Roma...
- 22:18 Sky - Verso Atletico-Inter, Chivu pronto a rilanciare Luis Henrique da titolare. Novità in tutti i reparti
- 22:04 Zenga: "L'Inter deve ripartire da un buon derby. Sommer? C'è da discutere sull'errore"
- 21:50 Cremonese, F. Mussolini: "Mi è rimasta impressa la gara contro l'Inter, c'erano tre big sulla fascia"
- 21:36 Rambaudi: "Milan bella squadra, ma non aver preso gol contro l'Inter è stato casuale"
- 21:22 Chivu a ITV: "Voglio le cose positive del derby, ma con un pizzico di fortuna in più"
- 21:08 Lautaro a ITV: "Restano le gare più difficili. Il partner offensivo? Mi trovo bene con tutti"
- 20:54 videoVigilia di Atletico-Inter: gli ultimi aggiornamenti da Madrid
- 20:40 Champions League, l'Ajax cade ancora: il Benfica vince 2-0. Colpo dell'Union SG in casa del Galatasaray
- 20:26 S. Rossi: "Rigore nel derby? Calhanoglu poteva tirare meglio, ma Maignan lo ha indirizzato. E sulla ribattuta..."
- 20:12 A. Paganin: "Chivu non si nasconde mai. All'Inter però servirebbe qualche figlio di buona donna in più"
- 19:58 Doppio impegno settimanale per l'Inter U23: gli arbitri delle sfide con Renate e Pro Vercelli
- 19:43 Lautaro a Sky: "Derby? Meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina. Questa squadra esce sempre dalle difficoltà"