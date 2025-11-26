L'Inter ha studiato con attenzione il dossier Maignan, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera. Ovvio, sempre secondo il quotidiano, essendo l'estremo difensore in scadenza di contratto e con colloqui sospesi col Milan da febbraio. Le parti, dirigenza rossonera e giocatore, avevano trovato un accordo a 5,5 milioni fino al 2028, ma poi il club ha rivisto la proposta al ribasso.

L'arrivo di Allegri potrebbe però riscrivere il destino e ora il Milan è pronto a sedersi di nuovo al tavolo per il prolungamento.