Nell'ultima clip di 'AperiTotti', il format gestito da Francesco Totti per Betsson.Sport, l'ex capitano della Roma ricorda l'episodio del gol col cucchiaio segnato all'Inter nella stagione 2005-2006 insieme a Marco Materazzi. Che debutta così: "Quando incontriamo Júlio Cesar lo prendiamo in giro. E lui dice: "Non sapevo che avrebbe fatto lo scavino'. Ma come? È nato per lo scavino", ha affermato l'ex difensore neroazzurro.

Parla poi Totti: "È stata una cosa istintiva. C'era stato un contrasto a metà campo con Zé Maria, poi ho cominciato a puntare Materazzi che indietreggiava. Mancini è stato bravo a fare il taglio, ho seguito lui e poi ho fatto finta di calciare forte. Materazzi è entrato in scivolata, se avessi tirato forte l'avrebbe presa sicuramente. "L'istinto ha inciso tanto nella mia carriera, sprattutto giocando in quel ruolo l'istintività diventa tutto. In genere fai quello che ti chiede il mister, ma quando sei libero... è diverso".