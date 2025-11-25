Vincono le due italiane impegnate nella serata di Champions League valida per la quinta giornata della Legue Phase. La Juventus va in svantaggio sotto la neve contro il Bodo/Glimt, poi la ribalta e vince 3-2 nel finale con il primo gol bianconero di Openda, l'inserimento vincente di McKennie e il guizzo last minute di David. Al Maradona fa invece festa il Napoli che, dopo aver sbagliato un rigore con Hojlund, trova comunque la forza di risolvere la pratica Qarabag con il 2-0 firmato da McTominay e dall'autorete di Jankovic. Tra gli altri risultati spicca il ko casalingo del Manchester City contro il Bayer Leverkusen e il rotondo 3-0 del Chelsea sul Barcellona.

Tutti i risultati di Champions League:

Bodo/Glimt - Juventus 2-3

Chelsea - Barcellona 3-0

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1

Napoli - Qarabag 2-0

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0