Nel giorno di Atletico-Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Matteo Ruggeri, passato dall'Atalanta ai Colchoneros proprio in estate.

Sono 4 partite da titolare di fila… Ci siamo?

"Spero di sì. All’inizio ho giocato, poi un po’ meno, ora di nuovo. Dovevo ambientarmi. Ma titolare o no c’è una costante: mi trovo veramente bene".

Com’è il Cholo?

"Motiva molto, ti sta addosso e spinge a non accontentarti mai. In diversi aspetti mi ricorda tanto Gasperini. Penso all’intensità degli allenamenti, qui sono più brevi ma l’idea di fondo è la stessa: arrivare a stare molto bene in partita, sia di gambe sia di testa".

Col Barcellona siete l’unica squadra che ha segnato sempre, andando sempre in vantaggio.

"Un dato interessante e importante, anche se a volte abbiamo abbassato l’attenzione ed è vietato, perché prendi subito gol".

In Champions avete perso con Liverpool e Arsenal .

"Con l’Arsenal eravamo lì, se entra la traversa di Julian è un’altra partita, poi abbiamo preso gol e ci siamo demoralizzati. Ma possiamo giocarcela benissimo con tutti, anche con le inglesi".

Ricordi dell’Inter?

"Il mio debutto in Serie A. Finì 0-0, poi ho sempre perso. Una serie negativa che va fermata. L’Inter è forte ma abbiamo i mezzi per metterla in difficoltà. Faremo una grande partita. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, in casa abbiamo pareggiato la prima e poi vinto sempre, compreso il 5-2 al Real Madrid".

L’Inter in Champions è a punteggio pieno.

"E ha incassato solo un gol".

Ha visto il derby?

"Si. Bella partita, se entra il colpo di testa di Acerbi è un’altra gara, ma quando Maignan sta così è difficile fargli gol. Il Milan difensivamente l’ho visto molto bene. Senza coppe europee si concentra solo sul campionato e per me è candidato al titolo. Come la Roma, sennò il Gasp si arrabbia".

