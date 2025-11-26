Arrivano nuovi dettagli sulla possibile terza maglia dell'Inter per la stagione 2026/27 che, secondo le informazioni raccolte da Footyheadlines, sarà ispirata alla divisa che vide i nerazzurri alzare al cielo la Coppa UEFA nel lontano '98, trascinta da Ronaldo il Fenomeno. 

La terza maglia del Biscione, ovviamente griffata Nike, "presenta i colori grigio ferro, nero e giallo Tour, una combinazione che richiama immediatamente l'iconica terza maglia dell'Inter del 1997-98", ricorda il sito. Il lancio del kit è fissato nel calendario ad agosto 2026.

Sezione: Copertina / Data: Mer 26 novembre 2025 alle 13:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
