Prima, sonora sconfitta in questo cammino di Youth League per l'Inter U20 allenata da Benny Carbone. Al triplice fischio finale l'Atletico Madrid festeggia un rotondo 4-1, che a conti fatti rischiava di essere un risultato ben più pesante per i giovani nerazzurri, costretti a giocare in dieci contro undici già dal 5' a causa dell'espulsione di Galliera, classe 2009, costretto a immolarsi con le mani fuori area dopo un errore di valutazione dei suoi centrali. Da quel momento appare evidente che possa andare in scena una corrida, soprattutto dopo il destro di Barrios che trova impreparato Adomavicius. L'Inter però reagisce, pur rischiando di capitolare più volte e Iddrissou si guadagna addirittura due rigori: il primo lo sbaglia, ipnotizzato da Rubio, mentre nel secondo va di cucchiaio e firma un insperato 1-1 al duplice fischio di Kovacs.

Nella ripresa sempre Iddrissou sfiora il vantaggio di testa, in quella che sembra essere un'azione incoraggiante ma che invece si rivela il preludio alla sopra citata corrida. Dopo il palo di Gomez, ecco il diagonale vincente di Tamargo a cui aggiunge il carico poco dopo ilo neo entrato Llorente per il 3-1. Nel mentre diminuiscono le energie dei nerazzurri e aumentano le opportunità da rete dei Colchoneros che per una ragione o per l'altra mancano il bersaglio grosso. A furia di sbagliare, gli ospiti alla fine regalano anche la quarta rete a Esteban, proprio al 90'. Ultima nota di cronaca di un pomeriggio da dimenticare per l'Inter, che però resta assolutamente in corsa per la qualificazione al prossimo turno.

---------------------------

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 4-1

MarcatorI: 15' Barrios (A), 45' rig. Iddrissou (I), 59' Tamargo (A), 67' Llorente (A), 90' Esteban (A)

ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 Daniel Rubio; 2 Romeo Hueso, 4 Jorge Domínguez, 5 Oscar Torrellas (18 Gonzalo Gross 75'), 3 Diego Sancho (21 Daniel Munoz 46'); 10 Alvaro Tamargo, 6 Javi Tena (14 David Fernandez 46'), 8 Sergio Vinatea (19 Miguel Llorente 63'); 11 Ruben Gomez (15 Fragoso 75'), 9 Sergio Esteban, 7 Jesus Barrios. A disposizione: 13 Olarieta, 16 Ian Mencia, 17 Adrian Martinez, 20 Steffens. Allenatore: Ángel Donato

INTER (4-3-3): 1 Galliera; 2 Ballo, 6 Breda, 5 Peletti, 3 Marello; 8 Zarate (19 Vukoje 72'), 4 Cerpelletti (17 La Torre 63'), 11 Putsen (12 Adomavicius 7'); 7 Mancuso (18 Humanes 72'), 9 Iddrissou, 10 Mosconi (20 El Mahboubi 63'). A disposizione: 13 Lissi, 14 Mackiewicz, 15 Conti, 16 Sorino. Allenatore: Benito Carbone

Ammoniti: Tena (A), Rubio (A), Mosconi (I), Cerpelletti (I), Dominguez (A), Humanes (I), Munoz (A) Barrios (A).

Note: espulso Galliera (I) al 5'. Al 24' Rubio (A) para un rigore a Iddrissou (I).

Recupero: 4'- 5' Arbitro: Szabolcs Kovacs ROU

Assistenti: Marius Florin Badea ROU; Adrian Vornicu ROU

Quarto Ufficiale: Álvaro Rodríguez Recio ESP

-------------------------------

RIVIVI IL LIVE

ATLETICO MADRID-INTER 3-1

Marcatore: Barrios (AM) 16', rig. Iddrissou (I) 45', Tamargo (AM) al 60', Llorente (AM) al 67', 90' Esteban (AM)

95' - Dopo 5 minuti di recupero Kovacs fischia la fine della partita.

L'attaccante riceve nel cuore dell'area e batte senza troppi problemi di destro il portiere lituano.

90' - GOL DI ESTEBAN CHE FIRMA LA QUARTA RETE DEGLI SPAGNOLI!

90' - GROSS! Spunto da destra e pallone sul sinistro con tiro a giro che sfiora il secondo palo!

87' - BARRIOS! Palla persa da Peletti, l'attaccante cincischia poi calcia e trova il braccio del difensore nerazzurro. Sulla respinta altro tentativo, alto. Barrios ammonito per proteste.

87' - Munoz perde tempo, Kovacs lo ammonisce.

85' - LLORENTE! Errore di Adomavicius che di testa serve l'avversario, che però calcia alto dalla distanza a porta praticamente vuota.

83' - Cartellino giallo per Dominguez, che colpisce alle spalle Iddrissou a centrocampo.

77' - ESTEBAN! L'esterno brucia Peletti in uno contro uno, ma calcia fuori sul primo palo!

75' - Gross prova subito, ma il sinistro è fiacco e Adomavicius para.

73' - Gross e Fragoso in campo al posto di Torellas e Gomez.

72' - Humanes e Vukoje in campo per Mancuso e Zarate.

71' - Breda salva sulla linea dopo un intervento non impeccabile di Adomavicius!

69' - TAMARGO! Palla persa da Breda, il centrocampista si allarga e calcia trovando la risposta di Adomavicius!

La Torre perde un pallone sanguinoso in uscita, Llorente si accentra e calcia con il sinistro sul primo palo.

67' - TERZO GOL DELL'ATLETICO, SEGNA LLORENTE.

62' - Cartellino giallo per Cerpelletti. Entra Llorente, esce Vinatea. Fuori Cerpelletti e Mosconi, dentro La Torre ed El Mahboubi.

Diagonale vincente per il numero 10 che ben servito da Munoz batte Adomavicius.

60' - GOL DI TAMARGO, ATLETICO ANCORA IN VANTAGGIO.

60' - GOMEZ! Palo pieno dello spagnolo che calcia benissimo con il sinistro dal limite dell'area ma non è fortunato!

54' - ESTEBAN! Colpo di testa nel cuore dell'area e intervento di Adomavicius che si distende e respinge!

49' - MANCUSO! Tentativo del nerazzurro e parata comoda di Rubio!

47' - IDDRISSOU! Cross di destro di Marello e colpo di testa dell'attaccante che costringe Rubio al tuffo!

17.05 - Inizia il secondo tempo. Munoz e Fernandez in campo al posto di Tena e Sancho.

Primo tempo ricco di emozioni tra Atletico Madrid e Inter, in questa quinta giornata di Youth League. La gara viene stravolta dopo appena 5 minuti, quando il giovanissimo Galliera è costretto a uscire con le mani fuori area per impedire a Esteban di segnare dopo un'indecisione della coppia Breda-Peletti. Al suo posto esordisce Adomavicius che poco dopo sbaglia sul destro di Barrios tutt'altro che imparabile. L'inferiorità numerica non impedisce ai nerazzurri di provarci e Iddrissou è bravissimo a procurarsi un rigore, meno a farselo parare da Rubio. Il leit motiv è evidente, sono gli spagnoli a comandare le danze e a calciare con grande frequenza verso la porta nerazzurra, senza tuttavia creare grandi occasioni a parte una buona uscita del portiere lituano su Esteban. Ed è così che proprio nel finale su un pallone spiovente Rubio si fa anticipare da Iddrissou e lo colpisce: rigore e stavolta la punta va di cucchiaio, pareggiando i conti.

48' - Dopo 3 minuti di recupero si conclude un primo tempo pieno di emozioni, 1-1 tra Atletico Madrid e Inter.

45' - GOOOOL!!!! CUCCHIAO DAL DISCHETTO E STAVOLTA IDDRISSOU FA CENTRO!

44' - Il portiere dell'Atletico Madrid che viene ancche ammonito.

44' - Ancora calcio di rigore per i nerazzurri! Rubio viene anticipato da Iddrissou su un pallone alto e lo colpisce, nessun dubbio per Kovacs!

41' - Ammonizione per Mossconi per un fallo reiterato.

40' - VINATEA! Rigore in movimento per il centrocampista che trova la deviazione decisiva in angolo di Breda!

37' - TAMARGO! Diagonali da sinistra e pallone che si perde di poco sul fondo!

36' - ADOMAVICIUS! Ottimo intervento su Esteban che si infila in area e prova a beffarlo sul secondo palo!

35' - HUESO! Destro da fuori area e pallone non troppo lontano dall'incrocio dei pali!

34' - MOSCONI! Blitz dell'esterno che calcia da fuori area ma colpisce male col mancino.

33' - BARRIOS! Bel destro da fuori area e pallone che sfiora il palo alla destra di Adomavicius!

31' - GOMEZ! Sinistro a giro che si perde di poco fuori sul secondo palo!

29' - ESTEBAN! Tentativo di rovesciata esteticamente apprezzabile ma fuori bersaglio.

25' - IDDRISSOU! L'attaccante prova a riscattarsi attaccando la profondità e calciando di sinistro da dentro l'area, pallone però troppo centrale e per Rubio è facile intervenire.

Bravo Rubio a distendersi sulla sua sinistra esattamente dove l'attaccante aveva indirizzato il pallone...

24' - IDDRISSOU SI FA PARARE IL RIGORE DA RUBIO!

22' - Calcio di rigore per l'Inter! Iddrissou steso in area dopo una splendida sterzata su Dominguez!

19' - Cartellino giallo per Tena che entra duramente alle spalle di Mosconi.

18' - BARRIOS! L'esterno ci riprova dopo una liunga azione iniziata a destra, ma calcia male e alto!

Lo spagnolo calcia dal limite dell'area e trova Adomavicius impreparato e piuttosto colpevole.

16' - ATLETICO MADRID IN VANTAGGIO CON BARRIOS!

12' - Proteste dei Colchoneros per un possibile fallo di mano di Cerpelletti che interviene in modo goffo sul palloone. Per l'arbitro non c'è nulla.

9' - ADOMAVICIUS! Subito chiamato in causa dal destro su punizione di Gomez!

7' - Entra Adomavicius al posto di Putsen, Inter in 10 per tutta la partita.

5' - ESPULSO GALLIERA! Inizio sfortunato per il classe 2009, vittima dell'indecisione di Peletti e Breda che lasciano sfilare il pallone e lo costringono a intervenire con le mani fuori area per impedire a Esteban di segnare.

3' - VINATEA! Azione insistita degli spagnoli che vanno al tiro con il centrocampista: palla debole, parata semplice di Galliera.

2' - Bella discesa nerazzurra a sinistra, cross di Marello e anticipo decisivo su Zarate in area.

16.01 - Fischio d'inizio, primo pallone per gli spagnoli.

15.58 - Squadre in campo con le foto di rito, tutto pronto per l'inizio della gara.