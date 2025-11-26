"Il Metropolitano di Madrid come le cabine degli antichi telequiz del giovedì sera. L’Inter si mette le cuffie. Dovrà rispondere a una serie di domande. La prima: si rialzerà dopo il derby? E come?". Questa la fotografia del Corriere dello Sport sul match che attende Lautaro e compagni stasera.

C'è da cancellare la sconfitta dolorosissima nel derby e recuperare (ancora) autostima e fiducia, come già capitato anche altre volte in questo inizio di stagione. Un derby pieno di rimpianti, duro da mandare giù: "Se domini a lungo, calci 20 volte verso la porta, colpisci due pali e sbagli un rigore senza segnare un solo gol, la colpa non può essere solo della sfortuna e di Maignan - puntualizza il quotidiano romano -. La risposta dei nerazzurri può arrivare se riusciranno a trasformare quei rimpianti nella cattiveria offensiva che è mancata domenica. Vero che in Champions l’Inter è quinta su 30 per gol fatti, ma finora ha incrociato solo avversari teneri. Stasera si alza il livello".