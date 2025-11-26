Sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la gara di domenica pomeriggio alla Cetilar Arena tra Pisa e Inter, valida per la 13esima giornata di Serie A. Guida sarà assistito da Bercigli e Cavallina, con Perenzoni quarto uomo. Daniele Paterna sarà l'addetto VAR, con Federico La Penna in qualità di assistente. È stato affidato a Davide Massa il big match Roma-Napoli.

Questo il quadro completo:

COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: DIONISI

MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

LECCE – TORINO h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

PISA – INTER h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DOVERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA