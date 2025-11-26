Sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la gara di domenica pomeriggio alla Cetilar Arena tra Pisa e Inter, valida per la 13esima giornata di Serie A. Guida sarà assistito da Bercigli e Cavallina, con Perenzoni quarto uomo. Daniele Paterna sarà l'addetto VAR, con Federico La Penna in qualità di assistente. È stato affidato a Davide Massa il big match Roma-Napoli. 

Questo il quadro completo:

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV:      DI MARCO
VAR:     GHERSINI
AVAR:      ABISSO

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV:      BONACINA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      MAGGIONI

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV:       MUCERA
VAR:      PRONTERA
AVAR:       ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV:      AYROLDI
VAR:     DI BELLO
AVAR:     DIONISI

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV:      ZUFFERLI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:    PATERNA

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV:     SACCHI J.L.
VAR:     MARINI
AVAR:      FOURNEAU

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV:     PERENZONI
VAR:     PATERNA
AVAR:     LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV:     SOZZA
VAR:     CAMPLONE
AVAR:       DOVERI

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA
MELI – ALASSIO
IV:       PAIRETTO
VAR:      AURELIANO
AVAR:      DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV:     MASSIMI
VAR:    GARIGLIO
AVAR:      LA PENNA

Sezione: Focus / Data: Mer 26 novembre 2025 alle 12:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print