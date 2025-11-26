"La chiave è fare quel che stiamo facendo, rimanendo uniti. Ovviamente seguendo quel che chiede il mister, remando tutti nella stessa direzione e sapendo che avremo la spinta dei nostri tifosi". Così Nahuel Molina, esterno dell'Atletico Madrid, parla a Prime Video della sfida odierna contro l'Inter.

"Se toccherà a me approccerò la partita come ho sempre fatto, al meglio, dando tutto e aiutando la squadra - aggiunge -. Lautaro? Abbiamo un ottimo rapporto ma quando l'arbitro fischia importa solo l'Atletico. Poi in campo si vedrà. Lui è un giocatore difficile da affrontare, si muove molto bene. Bisogna sempre stare attenti ma l'Inter ha tanti giocatori forti. Se gli scriverò un messaggio? No, eviterò...".