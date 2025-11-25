La Lazio si è rimessa in moto. Il successo per 2-0 contro il Lecce ha riportato entusiasmo e punti preziosi in classifica, e tra chi ha apprezzato la prestazione c’è anche Roberto Rambaudi, ex esterno biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della squadra di Sarri: "A me non è dispiaciuto, è un giocatore intelligente. Contro il Lecce è entrato bene, ma se Cataldi non dovesse farcela sabato, la partita sarà diversa. Con Vecino hai più palleggio, ma deve applicarsi di più nella fase di non possesso, perché non è una caratteristica naturale".

Lo sguardo va inevitabilmente al prossimo appuntamento: sabato la Lazio sarà ospite del Milan a San Siro, con i rossoneri reduci dall’1-0 nel derby contro l’Inter. Un avversario complicato, ma Rambaudi non si lascia impressionare:Il Milan è una bella squadra, ha dei limiti dietro; il non prendere gol con l’Inter è stato solo casuale", ha concluso.