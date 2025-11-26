Il Comune di Madrid ha dispiegato per questa sera un'unità speciale di supporto alla Polizia Nazionale per la partita tra Atletico Madrid e Inter, dichiarata ad alto rischio. Parlando alla stampa dopo la 13a Conferenza SAMUR-Protezione Civile sugli abusi sui minori e la prevenzione, il vicesindaco e delegato alla sicurezza Inma Sanz ha spiegato che il Consiglio comunale sta concentrando i suoi sforzi sulla mobilità e sull'assistenza tecnica nell'ambito dell'operazione.

Queste le sue dichiarazioni: "In sostanza, ciò che facciamo con questi dispositivi è fornire supporto e assistenza alla Polizia Nazionale. Forniamo anche supporto con droni e l'unità dei servizi speciali per scortare le squadre. La maggior parte del personale di sicurezza è della Polizia Nazionale, soprattutto quando si tratta di una partita ad alto rischio". Sanz ha espresso la speranza che la giornata trascorra senza incidenti e che i Colchoneros vincano la partita.