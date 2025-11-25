Sebastiano Rossi parla oggi a Tuttosport del rigore parato da Mike Maignan a Hakan Calhanoglu nel derby. "Sui rigori è sempre così: da un lato c’è la bravura di chi lo para e dall’altro chi calcia forse poteva fare meglio", dice.

"In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Calhanoglu sulla conclusione. Si è mosso bene - prosegue -, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco. Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta".

