Intervistato da Sky Sport prima della partita di Champions League contro l'Atalanta, il centrocampista giapponese dell'Eintracht Francoforte Ritsu Doan ha confermato il grande credito di cui gode il calcio italiano nel suo Paese: "Il calcio italiano in Giappone è molto famoso grazie a gente com Yuto Nagatomo, Hidetoshi Nakata e Yuto Nagatomo. L'Atalanta è un grandissimo club, sarà esaltante poterlo affrontare. Ho giocato per diversi anni con Vincenzo Grifo al Friburgo, ho un ottimo rapporto con lui. Non gli ho chiesto dell'Atalanta ma gli chiedo tante cose sull'Italia, sul cibo. E lui mi dice sempre molte cose belle".