Dopo quattro gare abbordabili, ora inizia la vera salita in Champions League per l'Inter. Ancora più ripida , e si considera il fatto che la sfida con l'Atletico Madrid arriva a tre giorni dal ko doloroso contro il Milan: "L'Inter in Europa è in una situazione molto buona, ora iniziano le gare difficili - la sottolineatura di Alessandro Costacurta per Sky Sport -. Quella di stasera arriva dopo la sconfitta nel derby, c'è un po' di pressione, inutile nasconderlo. La prestazione di domenica scorsa non deve essere sottovalutata, ma guai a ripetere gli errori di domenica scorsa perché l'Atletico è una squadra più esperta e pericolosa del Milan. Sa fare gol in tutti i modi".