L’ex centrocampista anche dell'Inter, Benoit Cauet, ha parlato di Serie A in un’intervista ai microfoni di News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto, il francese dal grande palmares internazionale che ha militato, tra le tante, anche nel Torino, nel Como e nel PSG, ha espresso la sua opinione sul club maggiormente attrezzato alla vittoria dello scudetto e sulla sconfitta subita nel derby dai nerazzurri di Cristian Chivu.

Benoit, dopo 12 giornate chi vede favorito nella lotta scudetto e perché?

“In questo momento ci sono una serie di squadre in prima fila, quella che sta meglio è, a mio parere, la Roma, nonostante abbia impostato un percorso graduale, che ha previsto il cambio di allenatore. Nonostante questo, i risultati stanno arrivando subito, anche se non era facile prevederlo. Agganciate restano comunque il Napoli Campione d’Italia, l’Inter e il Milan, ma i capitolini hanno dimostrato di avere qualcosina in più fino ad ora. Mancano tante partite ancora, è bene sottolinearlo, ma i giallorossi fin qui stanno facendo un percorso leggermente migliore rispetto a quelli dei loro avversari”.

Si aspettava un risultato diverso nel derby di Milano? L’Inter l’ha un po’ delusa?

“No, non sono deluso per quello che l’Inter ha fatto, per quello che ha creato. Ha attaccato, ha fatto la partita. Deluso solo dal risultato, quello sì, ma arrivato nonostante un dominio quasi assoluto in ogni zona del campo. Diciamo che l’avversario (il Milan, ndr) è stato bravo a sfruttare le poche occasioni create”.