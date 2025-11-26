L'Inter si avvicina all'impegno odierno a Madrid non senza dubbi a livello di formazione. Le rotazioni limitate in fascia quasi costringono Chivu a concedere un'ulteriore chance dal 1' a Luis Henrique: "È necessaria personalità, quella finora mai vista, neanche da lontano, in Luis Henrique, che potrebbe essere però chiamato a giocare il primo big match della vita interista: il brasiliano è stato provato nelle terre di Dumfries, lì dove nel derby aveva giocato a piede invertito Carlos Augusto - spiega la Gazzetta -. Ha chance di partire dall’inizio per la terza volta in stagione, ma le prime due, in trasferta a Cagliari e a Verona, non avevano questo grado di difficoltà".

Dubbi sul partner d'attacco di Lautaro: Thuram dovrebbe partire dalla panchina, quindi è sfida tra Bonny ed Esposito (provato con più insistenza rispetto al francese). Per il resto, Zielinski dovrebbe prendere il posto di Sucic, mentre sul centro-destra Frattesi insidia seriamente Barella, nonostante Nicolò sia da considerare favorito. Torna De Vrij in difesa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.