"Quattro sconfitte in 12 giornate sono un po' troppe, ma la classifica per fortuna è corta. Siamo lì". In questa frase, pronunciata da Cristian Chivu dopo l'amaro ko nel derby, è racchiusa una grande verità: l'Inter è ancora in vita, a -3 dalla vetta. Sì, anche se ha perso quattro partite in 12 giornate di campionato. Un campionato anomalo, dove non c'è una squadra che scappa con convinzione e dove gli stop e le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Per ora a guardare tutti dall'alto è la Roma di Gasperini, battuta 1-0 dall'Inter all'Olimpico. Un successo importante e pesante che però sta passando in sordina perché oscurato dall'opinione pubblica che tende a porre l'accento sul concetto "l'Inter non vince i big match". Vero, ma solo in parte. Perché al momento i ragazzi di Chivu sono riusciti a tornare a casa col bottino pieno dopo aver saccheggiato la Capitale contro la prima in classifica. Vero anche che in questa prima parte di stagione sono arrivate le sconfitte negli scontri diretti contro Juventus e Napoli (in trasferta) e nel sentito derby contro il Milan: ko che fanno 'rosicare' i tifosi per le accese rivalità, ma allo stesso tempo si tratta di sconfitte che non possono essere etichettate come 'scandalo'.
Perdere a Napoli, a Torino o in un derby ci può anche stare. A generare rabbia e frustrazione, semmai, è il 'come' sono arrivate queste disfatte: primo tempo a senso unico al Maradona (con il doppio legno di Dumfries e Bastoni) e poi dormita totale nella ripresa; dominio totale con Juventus e Milan, ma poca cattiveria e gol incassati (in ordine Yildiz, Adzic e Pulisic) per errori di squadra e anche individuali (non si tratta di puntare il dito, anche Yann Sommer in cuor suo lo sa). A pesare - soprattutto con classifica alla mano - sono soprattutto i tre punti lasciati per strada a San Siro contro l'Udinese di Davis e Atta. Proprio i tre punti che oggi, nonostante i quattro ko, separano l'Inter dal primo posto ocuupato dalla Roma, battuta - sì, lo ribadiamo per ricordarlo - dai nerazzurri all'Olimpico.
I giallorossi al momento sembrano i più quadrati, ma bisogna vedere come gestiranno alla lunga il dispendioso doppio impegno con l'Europa League; il Napoli non è continuo, domina alcune partite e si assenta in altre (vedi Torino); il Milan non ha le coppe, vince tutti i big match (o quasi) ma con le piccole ha un problema di feeling (due punti tra Cremonese, Pisa e Parma); il Bologna e il Como sono le vere sorprese e volano, ma per quanto dureranno?; la Juventus ha cambiato allenatore in corsa ed è ancora in cerca di un'identità; l'Inter perde tutti i big match (o quasi) ma macina punti nelle altre gare. Tutti in corsa per un motivo: il campionato, almeno per ora, non è affatto normale. E la classifica cambia ogni giornata.
L'Inter tornerà a pensare al campionato domenica pomeriggio, quando farà visita al Pisa di Gilardino sperando di approfittare di un passo falso del Milan con la Lazio e dello scontro al vertice tra Roma e Napoli. Stasera però è la notte delle stelle, la notte della Champions League. Mettere in tasca qualche punto nella tana di un avversario scomodo come l'Atletico Madrid potrebbe iniziare a far 'guarire' l'Inter dall'apparente allergia ai big match.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:30 Scamacca rilancia l’Atalanta: "Nel secondo tempo contro il Napoli siamo tornati noi, Palladino ci ha dato sicurezza"
- 23:15 Budel: "Suazo avrebbe potuto fare 20 gol anche all'Inter, ma aveva un problema di indolenza"
- 23:00 La Juve vince nel finale, 2-0 Napoli su Qarabag. City ko, il Chelsea stende il Barcellona: i risultati di Champions
- 22:46 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi, in pochi giorni ho ricevuto grandi risposte"
- 22:32 Bove pronto a tornare: "Posso mettere il calcio al centro della mia vita". E sullo Scudetto alla Roma...
- 22:18 Sky - Verso Atletico-Inter, Chivu pronto a rilanciare Luis Henrique da titolare. Novità in tutti i reparti
- 22:04 Zenga: "L'Inter deve ripartire da un buon derby. Sommer? C'è da discutere sull'errore"
- 21:50 Cremonese, F. Mussolini: "Mi è rimasta impressa la gara contro l'Inter, c'erano tre big sulla fascia"
- 21:36 Rambaudi: "Milan bella squadra, ma non aver preso gol contro l'Inter è stato casuale"
- 21:22 Chivu a ITV: "Voglio le cose positive del derby, ma con un pizzico di fortuna in più"
- 21:08 Lautaro a ITV: "Restano le gare più difficili. Il partner offensivo? Mi trovo bene con tutti"
- 20:54 videoVigilia di Atletico-Inter: gli ultimi aggiornamenti da Madrid
- 20:40 Champions League, l'Ajax cade ancora: il Benfica vince 2-0. Colpo dell'Union SG in casa del Galatasaray
- 20:26 S. Rossi: "Rigore nel derby? Calhanoglu poteva tirare meglio, ma Maignan lo ha indirizzato. E sulla ribattuta..."
- 20:12 A. Paganin: "Chivu non si nasconde mai. All'Inter però servirebbe qualche figlio di buona donna in più"
- 19:58 Doppio impegno settimanale per l'Inter U23: gli arbitri delle sfide con Renate e Pro Vercelli
- 19:43 Lautaro a Sky: "Derby? Meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina. Questa squadra esce sempre dalle difficoltà"
- 19:27 Chivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua"
- 19:14 Lautaro in conferenza: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Atletico avversario di valore"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB MISTERBIANCO. La vigilia di ATLETICO MADRID-INTER
- 18:59 Chivu a Sky: "Domani partita simile a domenica, servirà più cinismo. Sommer? Ho letto la filosofia di Arteta"
- 18:48 Giudice Sportivo Serie C - Cinquegrano arriva alla sesta sanzione. Terzo giallo per Vecchi, Stante alla seconda
- 18:34 Youth League, sfida all'Atletico Madrid per l'Inter di Carbone: dirigerà il rumeno Kovacs
- 18:19 videoQui Atletico, allenamento al Metropolitano in corso: applausi per Oblak, che ci prova per domani
- 18:07 Gli occhi delle big sul classe 2006 della Triestina Kljajic: Inter, Juve e Milan pronti alla contesa
- 17:53 Campagna FIGC per la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, Barella tra i testimonial
- 17:38 Atletico Madrid-Inter, quarto incrocio in Europa. Tradizione favorevole per i Colhoneros in casa con le italiane
- 17:24 UFFICIALE - Blindati altri tre gioiellini del vivaio nerazzurro: rinnovati i contratti di Zanchetta, Idrissou e Taho
- 17:23 Simeone: "L'Inter farà bene in Champions e in Serie A. Nel mio futuro un giorno mi vedo ad allenare i nerazzurri"
- 17:11 Molina: "Io accostato all'Inter? Fa piacere ma sono felice all'Atletico Madrid. Domani sarà una gara difficile"
- 16:56 Insigne, lo Scudetto 2018 ferita aperta: "Il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve... Non fatemi andare oltre"
- 16:42 Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione
- 16:27 Supercomputer Opta - Champions, Inter agli ottavi di finale: chance oltre il 70%. Ecco con quanti punti
- 16:13 Qui Pisa - Nerazzurri già in campo stamattina per iniziare a preparare la gara contro l'Inter
- 15:59 L'agente Joao Santos: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Con una favorita"
- 15:53 videoL'Inter prende il volo per Madrid: le immagini dell'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa
- 15:45 Rigore Pavlovic-Thuram, nessun dubbio in sala VAR. Rocchi: "Il cross avvenuto non cambia la situazione"
- 15:31 Pisa-Inter, biglietti esauriti in tempo record: sold out alla Cetilar Arena centrato in soli 15 minuti
- 15:17 Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
- 15:03 Quote Champions, Atletico dato per favorito sull'Inter. Alvarez davanti al connazionale Lautaro tra i marcatori
- 14:48 Sky - Verso Atletico Madrid-Inter: Thuram riposa, scalpitano Zielinski, Frattesi e De Vrij. Luis Henrique...
- 14:34 Atletico Madrid, Oblak: "Sto meglio, spero di tornare presto in campo". Poi glissa sul futuro
- 14:19 TS - Lautaro, quattro big match in Serie A senza mai brillare: impalpabile anche nel derby
- 14:05 Martorelli: "Non c'è una favorita per lo Scudetto. In Champions Inter brava ad assicurarsi i playoff"
- 13:50 Atletico Madrid-Inter partita ad alto rischio: attesi oltre 2mila tifosi interisti, ingente il piano di sicurezza
- 13:37 Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto"
- 13:24 Papera di Sommer nel derby, Viviano: "Malissimo, ha fatto un movimento che io non sopporto"
- 13:10 Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone"
- 12:56 Corsera - Tredici gare senza vincere contro Milan, Juventus e Napoli: il trend negativo non si inverte
- 12:43 Sky - Dumfries, rientro tra Liverpool e Genoa. Mkhitaryan, recupero alle battute finali. Darmian...
- 12:28 Atletico, Raspadori: "Inter ancor più motivata dopo il derby. Scudetto? Secondo me..."
- 12:14 Nico Paz verso il ritorno al Real, ma a gennaio c'è il problema clausola: il punto
- 12:00 Addio a Lorenzo Buffon, il cordoglio dell'Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari"
- 11:50 Romano: "Inter, valutazioni in corso sul difensore centrale. Acerbi idea dell'Al-Hilal, per Adeyemi..."
- 11:45 Capello: "Allegri mi ha fatto divertire. Milan da scudetto dopo il derby? Dico che..."
- 11:38 videoL'Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Madrid in Champions League. Assenti in cinque
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?
- 10:48 GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti
- 10:34 "Stop Locker Room Talk", la campagna dell'Inter nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 10:20 TS - Sommer ricorda l'ultimo Handanovic. A Pisa con Martinez tra i pali? E sul mercato...
- 10:06 TS - Infermeria Inter: le novità su Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Ricaduta per Palacios
- 09:52 Raspadori: "Titolare con l'Inter? Chiedete a Simeone. Da piccolo tifavo per i nerazzurri, ma..."
- 09:38 TS - Dumfries fuori causa, tocca ancora a Carlos Augusto. Ma a gennaio si interverrà: il punto
- 09:24 TS - Quante delusioni nei big match e ora arrivano le tappe dure in Champions. Ma il derby dimostra che...
- 09:10 CdS - Dumfries ko, Darmian pure: Chivu fa i conti con la crisi a destra
- 08:56 Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma"
- 08:42 Corsera - Maignan in scadenza, andrà via dal Milan: l'Inter sogna il clamoroso scippo