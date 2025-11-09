Dopo la sofferta vittoria dell'Inter in Champions League controi il Kairat Almaty, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Carlos Augusto migliore in campo. Alle sue spalle l'altro protagonista a sinistra, Federico Dimarco. Ultimo posto del podio per Ange-Yoan Bonny. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.67%
Bisseck 2.29%
De Vrij 3.15%
Carlos Augusto 24.02%
Dumfries 0.29%
Frattesi 1.43%
Barella 0.67%
Zielinski 6.01%
Dimarco 22.69%
Martinez 12.77%
Esposito 5.15%
Bonny 16.78%
Sucic 0.57%
Calhanoglu 1.81%
Thuram 0.29%
Akanji 1.43%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 14 PARTITE:

CALHANOGLU 19 PT.
THURAM 19 PT.
LAUTARO 16 PT.
CARLOS AUGUSTO 10 PT.
ESPOSITO, BONNY E SUCIC 9 PT.
BARELLA 7 PT.
MKIHITARYAN E DIMARCO 5 PT.
BASTONI 4 PT.
ZIELINSKI E DUMFRIES 3 PT.
AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.

