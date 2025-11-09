Dopo la sofferta vittoria dell'Inter in Champions League controi il Kairat Almaty, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Carlos Augusto migliore in campo. Alle sue spalle l'altro protagonista a sinistra, Federico Dimarco. Ultimo posto del podio per Ange-Yoan Bonny. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.67%

Bisseck 2.29%

De Vrij 3.15%

Carlos Augusto 24.02%

Dumfries 0.29%

Frattesi 1.43%

Barella 0.67%

Zielinski 6.01%

Dimarco 22.69%

Martinez 12.77%

Esposito 5.15%

Bonny 16.78%

Sucic 0.57%

Calhanoglu 1.81%

Thuram 0.29%

Akanji 1.43%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 14 PARTITE:

CALHANOGLU 19 PT.

THURAM 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

CARLOS AUGUSTO 10 PT.

ESPOSITO, BONNY E SUCIC 9 PT.

BARELLA 7 PT.

MKIHITARYAN E DIMARCO 5 PT.

BASTONI 4 PT.

ZIELINSKI E DUMFRIES 3 PT.

AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.