Discussioni da campo e retroscena, come di consueto, emergono dalla Bordocam di DAZN sul Derby di Milano tra Inter e Milan, vinto 1-0 dai rossoneri con il guizzo di Pulisic dopo l'errore di Sommer. Nella puntata sulla stracittadina milanese spicca lo show di Massimiliano Allegri, particolarmente pungente dopo il fallo da giallo di Rafael Leao su Nicolò Barella: "Fa l'attore!" tuona all'indirizzo dell'arbitro Sozza, mentre a Marcenaro dice "Sono calmo, però mi fate inca**are!".

Curioso anche l'episodio che vede protagonisti il portoghese e Francesco Acerbi. Il 10 del Milan, poco prima del fallo su Barella, indica il difensore interista e gli dice "Non farlo più". Lì arriva Sozza, al quale riferisce che "mi ha tirato i capelli". "Non l'ho fatto apposta" la secca la replica di Ace che poi, senza troppi giri di parole, dice chiaro e tondo a Leao che "se mi punti ancora te lo stacco il dito".