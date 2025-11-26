M-I Stadio, la società partecipata da Inter e Milan per la gestione di San Siro, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 2025 facendo segnare un record alla voce ricavi: 38,3 milioni di euro, con un +6% rispetto ai 36,2 milioni di euro dell'anno precedente. Una cifra raggiunta in larga parte (si parla del 35% del fatturato complessivo) proprio grazie alla presenza dei due club che hanno versato nelle casse della società un affitto pari a 9,1 milioni di euro complessivi, oltre a circa 4,4 milioni di cosiddetti “riaddebiti intercompany” legati ai costi sostenuti per la gestione della Scala del Calcio come i 479mila euro per il rifacimento del manto erboso).

Numeri importanti anche da museo e tour dell’impianto: 7,3 milioni di euro, grazie all’aumento del prezzo dei biglietti visto che le presenze sono state pressoché uguali rispetto al 2024. L’affitto dei bar dell'impianto, infine, ha generato 2,4 milioni di euro, anche considerando i concerti. Lo riporta Calcio e Finanza.