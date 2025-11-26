"Non ne sono sicuro, perché non dipende da me, però nel mio percorso di allenatore mi immagino di vivere una tappa all’Inter, sì". Parole di Diego Pablo Simeone, oggi avversario dei nerazzurri. Domani chissà.

"Due stagioni all’Inter, a fine anni ’90, impreziosite da un trionfo in Coppa Uefa - vittoria in finale, peraltro, contro quella che sarà la sua Lazio - e ora, sul suo cammino di Champions, Diego Pablo Simeone ritrova nuovamente i nerazzurri, già affrontati e sconfitti nel doppio confronto, ad altezza ottavi, di due edizioni or sono. Ottima occasione per ribadire il vecchio sogno di accomodarsi, prima o poi, sulla panchina della Beneamata. Non può pensare di farlo, però, con lo stipendio che prende all’Atletico: 16,6 milioni netti più bonus per sette stagioni, quest’anno 12 più 4...", mette in evidenza il Corsport.