Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, presenta ai microfoni di Prime Video la partita contro l'Inter. "Abbiamo un gruppo che lotta insieme, risolve le partite anche con giocatori che entrano dalla panchina. Sarà una partita difficile, l'Inter attacca molto bene, ha personalità nel proporre gioco offensivo, gioca così da tanti anni. Dovremo giocare la partita portandola dove crediamo di poter far male".

"Similitudini tra le due squadre? Non credo. Loro hanno un gioco più 'meccanizzato' e noi giochiamo in altro modo, ci abituiamo a come gioca l'avversario. Sarà una bella partita - aggiunge l'allenatore -. Allenare l'Inter in futuro? Non dipenderà solo da me, ma è normale che una squadra forte come l'Inter piacerebbe a tutti allenarla. Sono felicissimo all'Atletico ma nel percorso immagino che possa accadere".