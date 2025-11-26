Nell'analizzare Atletico Madrid-Inter di oggi ai microfoni di Prime Video, Lautaro Martinez fa un passo indietro alla sfida di due stagioni fa conclusa (malamente per gli ospiti) ai rigori. "Sicuramente non è stata una partita indirizzata come l'avevamo giocata, avevamo fatto un'ottima gara. Anche a San Siro meritavamo di più. Ma stavolta è un altro anno, una competizione nuova. Dobbiamo cercare di fare quel che abbiamo preparato per metterli in difficoltà".

"Abbiamo voltato subito pagina dopo il derby, questa è una competizione diversa - dice ancora il 'Toro' -. Dobbiamo fare il nostro lavoro, quel che abbiamo preparato alla vigilia dopo aver fatto recupero. Abbiamo analizzato come difende e attacca l'Atletico: siamo pronti per affrontare una squadra forte in uno stadio che spinge tanto. Sorridere di più? Io sono così da inizio carriera, ma sorrido quando devo. Cerco di fare il massimo, ma sono tranquillo perché lascio sempre tutto in campo".