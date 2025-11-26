Non poteva mancare la versione di Fabrizio Romano relativamente alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore legate ad un possibile 'sgambetto' dell'Inter nei confronti del Milan su Mike Maignan, il cui rinnovo col club rossonero non è ancora delineato. A suo dire, non risultano discorsi in piedi o anche semplici pensieri tra l'Inter e il portiere transalpino, al momento completamente concentrato sul suo presente al Milan. Anche per il futuro non risultano contatti diretti in merito.

Nel suo discorso su Youtube c'è nuovamente spazio anche per il futuro di Nico Paz, che è destinato a tornare al Real Madrid dopo l'esperienza al Como. "Gli spagnoli hanno preparato tutto per il 2026. L'accordo è già pronto lato giocatore, che ha detto di sì al rientro alla base delle Merengues e non intende aspettare altri club. L'accordo è chiuso per l'estate prossima: Paz non vuole spostarsi a gennaio perché crede nel progetto del Como e la clausola non vale per gennaio. E bisogna considerare anche la questione Mondiale 2026, col giocatore che teme che un eventuale addio ai lariani, dove è una delle stelle indiscusse, possa lasciare qualche ripercussione che turberebbe degli equilibri".