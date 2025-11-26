Complice l'inferiorità numerica dal 5', per effetto dell'espulsione di Galliera, l'Inter Primavera crolla sotto i colpi dell'Atletico Madrid e perde la prima partita in Youth League. Uno stop che Benny Carbone analizza così con i cronisti: "Abbiamo cercato di stare in partita, i ragazzi hanno risposto da grande squadra per 70'. Abbiamo giocato con buona qualità e intensità, anche creando occasioni. Il primo tempo meritavamo addirittura di chiuderlo in vantaggio. Dispiace perché negli ultimi venti minuti è cambiato tutto: i giocatori entrati dalla panchina non mi hanno dato quello che mi aspettavo. e dovevo far per forza le sostituzioni perché tra tre giorni abbiamo un'altra partita importante. Sono contento per i primi 70', poi ci siamo disfatti e infatti è finita 4-1".

Speranze di qualificazione.

"Ce la giocheremo alla grande contro il Liverpool in casa. Dobbiamo provare a vincere, poi vedremo gli altri risultati. Penso che la squadra meriti il passaggio agli ottavi per ciò che ha fatto vedere in queste partite di Youth League".

Su che aspetti dovrai lavorare ora?

"Sulla testa, devo far capire al gruppo che l'episodio dell'espulsione ci ha penalizzato tantissimo".

Ha detto qualcosa a Galliera per rinfrancarlo?

"Non è colpa sua, forse poteva leggere prima l'azione. Ma è giovane, secondo noi ha qualità: oggi giustamente ha giocato lui perché Adomavicius ha giocato 48 ore fa. Ho deciso di far giocare lui perché meritava".