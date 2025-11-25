"Il derby è stato ben giocato, è da lì che bisogna ripartire". Parola di Walter Zenga che, raggiunto da Sky Sport sul prato del Metropolitano, torna sulla sconfitta incassata dall'Inter nel derby contro il Milan: "Le partite vengono decise dagli episodi: a volte danno, altre tolgono. Però l'Inter ha sempre fatto le partite, ha un'identità e deve ripartire da questo".

L'Uomo Ragno viene poi invitato a dare un parere sull'errore decisivo di Yann Sommer, pronto ad indossare una maglia da titolare anche domani sera contro l'Atletico Madrid: "Si punta sempre la lente di ingrandimento sul portiere perché evidentemente è più vulnerabile - precisa l'ex estremo difensore -. Sommer ha un'esperienza enorme. Un giocatore mette da parte una grandissima partita quando deve pensare alla prossima, anche il portiere deve fare così dopo un mezzo errore. Anche se per me c'è da discutere sul mezzo errore... Ma ripartire è normale. Non esiste un portiere al mondo che non abbia commesso errori, io per primo. Le partite ci sono e bisogna ripartire da zero".