Dopo la vittoria last minute dell'Inter a Verona, i lettori dei FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Hakan Calhanoglu migliore in campo contro gli scaligeri. Al secondo Piotr Zielinski, autore della prima rete mentre al terzo c'è Pio Esposito, che ha propiziato la seconda. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.56%

Akanji 3.67%

Bisseck 2.89%

Bastoni 1.33%

Luis Henrique 1.89%

Sucic 3.34%

Calhanoglu 59.51%

Zielinski 16.24%

Carlos Augusto 0.67%

Martinez 0.78%

Bonny 0.11%

Dumfries 0.44%

Barella 1.11%

Esposito 4.89%

Dimarco 1.11%

Frattesi 1.45%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 13 PARTITE:

CALHANOGLU 19 PT.

THURAM 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

ESPOSITO E SUCIC 9 PT.

BONNY 8 PT.

BARELLA 7 PT.

CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

ZIELINSKI E DUMFRIES 3 PT.

DIMARCO 2 PT.

AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.