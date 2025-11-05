Con più fatica del previsto l'Inter supera 2-1 al Meazza il Kairat Almaty nella quarta partita del girone di Champions League. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i kazaki, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Mer 05 novembre 2025 alle 23:09
