Nel contesto della bella vittoria dell'Inter ai danni della Fiorentina, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Hakan Calhanoglu migliore in campo. Alle spalle del turco e autore di un gol c'è Petar Sucic, mentre sull'ultimo gradino del podio ecco Yann Bisseck. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Sommer 0.36%
Akanji 1.21%
Bisseck 18.87%
Bastoni 4.70%
Dumfries 0.36%
Barella 0.85%
Calhanoglu 43.02%
Sucic 26.50%
Dimarco 1.21%
Martinez 0.28%
Esposito 1.50%
Bonny 0.14%
Carlos Augusto 0.07%
Zielinski 0.07%
Luis Henrique 0.43%
Frattesi 0.43%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 12 PARTITE:

THURAM 19 PT.
CALHANOGLU 19 PT.
LAUTARO 16 PT.
SUCIC 9 PT.
BONNY ED ESPOSITO 8 PT.
BARELLA 7 PT.
CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DIMARCO 2 PT.
AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.

