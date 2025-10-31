Nel contesto della bella vittoria dell'Inter ai danni della Fiorentina, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Hakan Calhanoglu migliore in campo. Alle spalle del turco e autore di un gol c'è Petar Sucic, mentre sull'ultimo gradino del podio ecco Yann Bisseck. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Sommer 0.36%

Akanji 1.21%

Bisseck 18.87%

Bastoni 4.70%

Dumfries 0.36%

Barella 0.85%

Calhanoglu 43.02%

Sucic 26.50%

Dimarco 1.21%

Martinez 0.28%

Esposito 1.50%

Bonny 0.14%

Carlos Augusto 0.07%

Zielinski 0.07%

Luis Henrique 0.43%

Frattesi 0.43%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 12 PARTITE:

THURAM 19 PT.

CALHANOGLU 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

SUCIC 9 PT.

BONNY ED ESPOSITO 8 PT.

BARELLA 7 PT.

CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DIMARCO 2 PT.

AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.