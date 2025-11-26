C'è un derby da cancellare e quale occasione migliore per farlo se non quella di tornare con punti pesanti dal campo dell'Atletico Madrid? I risultati di ieri danno in qualche modo una mano all'Inter, che adesso deve sfruttare l'occasione per rinsaldare il posizionamento in Champions e continuare a fare la voce grossa in Europa.

QUI ATLETICO MADRID – I Colchoneros ancora non sono brillanti come ai bei tempi, ma la crescita è evidente e Simeone vuole avere risposte anche stasera. Certe le assenze di Llorente e Le Normand, sono invece da valutare Oblak e Simeone junior: il portiere potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Musso, mentre il figlio del Cholo si candida per una maglia da titolare. Davanti Griezmann con Alvarez, anche se Raspadori e Sorloth non demordono.

QUI INTER – Chivu ancora in emergenza a destra. Dumfries e Darmian sono lontani dal rientro, quindi occhio a Luis Henrique: dopo l'esperimento Carlos Augusto, il tecnico romeno potrebbe dare un'altra chance all'ex OM. Diversi i ballottaggi della vigilia: De Vrij e Bisseck si giocano una maglia nel cuore della difesa; Barella resta in vantaggio su Frattesi; Zielinski oggi è il candidato numero uno per sostituire Mkhitaryan; Esposito sfida Bonny per far coppia con Lautaro. Thuram partirà dalla panchina dopo i 90 minuti di domenica. Ancora in infermeria anche Di Gennaro e Palacios.

PROBABILI FORMAZIONI:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Alvarez, Griezmann.

Panchina: Oblak, Esquivel, Hancko, Pubill, Galan, Gallagher, Almada, Nico Gonzalez, Martin, Raspadori, Sorloth.

Allenatore: Simeone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Le Normand, Llorente.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries.

ARBITRO: Letexier.

Assistenti: Rahmouni e Mugnier.

Quarto ufficiale: Pignar.

Var: Delajod.

Avar: Tiago Martins.

