Sono due le partite danno il via alla quinta giornata della League Phase di Champions League. E in archivio ci vanno due successi esterni. L'Ajax, sconfitto dall'Inter all'esordio nella competizione, cade alla Johan Cruijff Arena sotto i colpi del Benfica: le Águias passano 2-0 grazie ai gol messi a segno da Dahl e Barreiro.

Vittoria in trasferta anche per l'Union SG, altra rivale affrontata (e sconfitta) dalla squadra di Chivu nella fase campionato che vince 1-0 in casa del Galatasaray: decide la rete di David.