Iniziano le montagne russe in Champions League per l'Inter, come si legge oggi su Tuttosport. L'obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale è dietro l'angolo, considerato che l'anno scorso sono bastati 16 punti e che i nerazzurri ne hanno già incamerati 12. Per essere tranquilli, però, di punti ne servirebbero cinque, quindi almeno una vittoria, meglio due.

In porta ci sarà ancora Sommer, nonostante le recenti prestazioni, come d'altronde era già accaduto dopo le incertezze contro la Juventus. Ma la sensazione è che presto possa toccare a Josep Martinez. In attacco, a guidare la truppa, ci sarà invece sempre Lautaro.