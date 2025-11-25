Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si è soffermato anche ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida di domani in casa dell’Atletico Madrid: “Sicuramente queste ultime quattro gare di Champions saranno quelle più difficili, abbiamo recuperato le energie e siamo pronti per questa sfida. Dobbiamo essere preparati in tutti gli aspetti, domani sarà una gara molto importante contro una squadra di alta gerarchia, siamo pronti”.

A cosa bisogna stare più attenti?

“Alle ripartenza, hanno giocatori veloci riconosciuti a livello mondiale. Dobbiamo essere pronti a tutto quello che loro faranno e rispondere con le nostre armi”.

Qual è il feeling con i tuoi partner offensivi?

“Io mi trovo bene con tutti, cerco sempre di dare il massimo chiunque sia al mio fianco, pensiamo solo a fare bene e a far vincere la squadra”.