Grazie alle reti nel secondo tempo l'Inter supera 3-0 la Fiorentina al Meazza. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i viola, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 22:51
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print