"Il bicchiere della qualità non è stato completamente riempito, altrimenti l’Inter non sarebbe uscita stordita da un derby indigesto. Ma il sorriso di Cristian Chivu, sotto all’enorme scritta Atletico de Madrid che lo fa sembrare piccolissimo, è una rassicurazione credibile per il futuro, tra campionato e Champions". Questo quanto sottolinea la Gazzetta dello Sport a poche ore dal fischio d'inizio di Atletico-Inter, quinta giornata di Champions.

I nerazzurri devono rialzarsi immediatamente dopo il ko nel derby e, per farlo, servirà la migliore versione della squadra vicecampione d'Europa. Perché l'Atletico di Simeone è osso durissimo. "Sul lato destro della sala conferenze del Metropolitano, Beppe Marotta ascolta compiaciuto. Da parte della società c’è fastidio ma non preoccupazione per le ricadute che ogni tanto debilitano la squadra. Anzi. La fiducia nel nuovo corso è totale, confortata dalla serie di 11 vittorie su 12 che aveva preceduto il derby - spiega la rosea -. L’importante è recuperare in fretta la vocazione europea: la Champions League è stata finora lo splendido rifugio in cui l’Inter ha ripulito i peccati stagionali. Ma per entrare tra le prime otto, centrare la qualificazione diretta agli ottavi e battere i demoni del disfattismo, Chivu deve imparare a controllare le grandi partite. Le partite come questa".

