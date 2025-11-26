La giornata di oggi, che culminerà con la sfida di Champions League Atletico Madrid-Inter, si è aperta in casa nerazzurra con un doppio Meet&Greet che ha coinvolto i soci di due Inter Club spagnoli.

Il direttivo dell’Inter Club Madrid, guidato dal Presidente Federico Jaselli Meazza, nipote del miglior marcatore della storia del club nerazzurro Giuseppe Meazza, è stato protagonista di un incontro istituzionale con il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta. Nel corso dell’evento, Inter e il Centro Coordinamento hanno omaggiato l'Inter Club con una maglia speciale.

La trasferta europea nella capitale iberica ha permesso, inoltre, ai soci di essere protagonisti di un Meet&Greet in compagnia della Legend nerazzurra Walter Zenga. L’ex portiere nerazzurro ha incontrato una rappresentanza degli Inter Club di Madrid e Barcellona insieme ad alcuni tifosi partiti dall’Italia per seguire la sfida di Champions, che hanno avuto l’opportunità di portarsi a casa foto, ricordi e aneddoti nerazzurri in attesa del fischio di inizio della partita all’Estadio Metropolitano.