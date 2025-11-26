L'Atletico Madrid si avvicina all'appuntamento di questa sera con qualche difficoltà di formazione. Intanto, come si legge su Tuttosport, c'è il dubbio legato alle condizioni di Oblak, che difficilmente sarà della partita stasera, come ha fatto intendere il diretto interessato. Certa l'assenza di Marcos Lllorente, così come ha un fastidio al ginocchio Giuliano Simeone.

A destra dovrebbe quindi giocare Molina, che nel weekend ha deciso la partita contro il Getafe in Liga ed è pronto a prendere nuovamente una maglia da titolare.