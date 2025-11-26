Diego Pablo Simeone ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro l'Atletico Madrid. Elenco nel quale figura Giuliano Simeone, che dovrebbe essere schierato dal primo minuto, mentre è out Jan Oblak. Ecco la lista:

Portieri: Juan Musso, Salvador Esquivel, Mario de Luis.

Difensori: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri, Javi Galán.

Centrocampisti: Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Johnny Cardoso, Conor Gallagher, Thiago Almada.

Attaccanti: Giuliano Simeone, Nico González, Carlos Martín, Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori.

Data: Mer 26 novembre 2025 alle 15:04
Autore: Christian Liotta
