La giornata della super sfida di Champions League tra Inter e Atletico, si è aperta con un doppio Meet&Greet che ha coinvolto i soci degli Inter Club di Madrid e Barcellona.

In occasione del match valido per la quinta giornata della fase campionato, il direttivo dell’Inter Club Madrid guidato dal Presidente Federico Jaselli Meazza, nipote del miglior marcatore della storia del Club nerazzurro, Giuseppe Meazza, è stato protagonista di un incontro istituzionale con il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta. Nel corso dell’evento, Inter e il Centro Coordinamento hanno omaggiato l'Inter Club con una maglia speciale.