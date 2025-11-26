Inter e Atletico Madrid, che secondo il Corsport sono le squadre più “argentine” d’Europa, oggi si affrontano in Spagna e fanno affidamento su Lautaro e Alvarez, manco a dirlo... due argentini. Come Simeone, tecnico dell'Atletico ormai da 14 anni, e come Milito, simbolo del Triplete.

I due centravanti della Seleccion si affrontano per la prima volta. "Da una parte il padrone di casa Julian Alvarez. Dall’altra, l’ospite Lautaro Martinez. Due anni e mezzo di differenza – 26 a gennaio per il primo 28 compiuti per il secondo -, si sono entrambi imposti una volta sbarcati in Europa - si legge -. Il caso vuole, però, che non si siano mai incrociati da avversari sul campo. Eppure l’occasione sarebbe stata ghiotta: finale di Champions 2023, Inter-Manchester City. Lautaro giocò tutta la sfida, ma alla fine pianse. Julian, invece, se la guardò tutta dalla panchina, ma alla fine sollevò la Coppa. E dopo un anno decise di non vivere più all'ombra di Haaland, raccogliendo la chiamata di Simeone".

I rapporti tra di loro sono eccellenti, ma Lautaro vorrà vendicare l'eliminazione di due anni fa, quando Julian era ancora in Inghilterra.