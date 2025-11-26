A poche ore da Atletico Madrid-Inter, emerge un retroscena interessante che riguarda direttamente due protagonisti della sfida del Metropolitano di questa sera: Antoine Griezmann e Marcus Thuram. Secondo quanto raccontato dai colleghi di AS.com, durante il mercato di gennaio del 2023, Grizou, con l'aiuto del suo agente, provò a convincere fino all'ultimo Tikus a firmare per i colchoneros. Un tentativo andato a vuoto, visto che Thuram scelse di restare al Gladbach fino alla naturale scadenza del suo contratto,, fissata al 30 a giugno di quell'anno, per poi unirsi all'Inter nel luglio successivo. Una sliding door di mercato come ce ne sono tante nel calcio. 

Per la cronaca, Thuram scelse la Beneamata anche per un altro motivo su tutti: il club milanese aveva deciso di puntare su di lui già nell'agosto 2022, prima del ben noto infortunio al ginocchio che costrinse la dirigenza di Viale della Liberazione a ripiegare su Joaquin Correa. 

