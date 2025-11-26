Anche il Corsport sottolinea i dubbi di formazione che stanno accompagnando la spedizione nerazzurra a Madrid. Contro l'Atletico, potrebbero rivedersi dall'inizio sia De Vrij che Zielinski, in vantaggio su Acerbi e Sucic. La notizia potrebbe essere il ritorno da titolare di Luis Henrique, dopo essere rimasto relegato in panchina per tutto il derby. In attacco, invece, è sfida aperta tra Bonny ed Esposito.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro.