E' finita al primo turno dei playoff scudetto la stagione 2025-26 dell'Inter Primavera, eliminata venerdì scorso dai pari età del Cesena, all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi. Un ultimo capitolo deludente di una storia che fa comunque gonfiare il petto a Benny Carbone, allenatore dell'Under 20 nerazzurra, che a fine agosto aveva inaugurato l'annata mettendo in bacheca la Supercoppa italiana battendo il Cagliari: "Sono orgoglioso di questa squadra, di questo staff e di tutte le persone che durante l’anno hanno dato tutto con passione, sacrificio e senso di appartenenza - ha scritto Carbone su Instagram -. L’epilogo non è stato quello che sognavamo, ma resta la consapevolezza del percorso fatto insieme e di aver affrontato ogni difficoltà da vero gruppo. Da queste sconfitte si impara e si riparte ancora più forti. Sempre e solo Forza Inter".