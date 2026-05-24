La quinta edizione del torneo internazionale Memorial Franco Chignoli è stata senza dubbio molto divertente. Il torneo, riservato alla categoria Under 15, ha visto trionfare l'Espanyol, guidato dal giovane figlio d'arte Joan Capdevila Planchade. Come evidenzia MilanNews, i catalani hanno battuto in finale il Manchester United per 1-0. Inter terza classificata. Nerazzurri protagonisti anche a livello di premi: come MVP è stato premiato Tommaso Veronelli dell'Inter; il miglior portiere è stato Leo Atherton del Manchester United.