Dopo la vittoria per 3-0 contro la formazione pari età della Roma nell'amichevole disputata al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 17 Daniele Franceschini ha diramato l'elenco dei 20 hiocatori convocati per la fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. Gli Azzurrini, già volati per il Paese baltico, giocheranno tutte e tre le partite del Gruppo B al Kalevi Central Stadium con debutto martedì 26 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) contro la Francia, per poi affrontare Montenegro e Danimarca rispettivamente venerdì 29 maggio (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane) e lunedì 1° giugno (ore 14.30 locali, ore 13.30 italiane). Nella lista ufficiale sono presenti tre giocatori in rappresentanza dell'Inter: si tratta dei difensori Andrea Donato, Lorenzo Puricelli e Edoardo Dario Rocca.

L'elenco completo

Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).