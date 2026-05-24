L'Inter U18 non fa sconti e batte la Lazio in trasferta, nonostante la certezza di giocare la semifinale playoff per il titolo nazionale. La formazione guidata da Fautario ha conquistato aritmeticamente il primo posto con una giornata d'anticipo. I nerazzurri si sono imposti per 0-1 sul campo dei biancocelesti. A segno il brillante centrocampista classe 2008 Giovanni D'Agostino.