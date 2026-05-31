Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Marco Tardelli ha parlato così del momento vissuto dalla Nazionale, dalla Juventus e delle voci legate a una possibile cessione di Gleison Bremer, accostato anche all'Inter:

Come fai a cedere giocatori come Bremer?

"Sei obbligato a fare cassa. Ma se cedi un profilo del suo status, devi poi trovarne uno più forte e che ti costi meno. Come si fa a parlare di “mercato eccezionale” se lasci andar via giocatori simili? I colpi top li hai già in casa, basterebbe limitarsi a tenerseli stretti. Invece sembrano volersene privare. È un gatto che si morde la coda…".

Nella Juve manca uno zoccolo azzurro

"Oggi è molto più difficile diventare un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il perché, per come la vedo io, dipende in parte anche dal fatto che nella rosa bianconera non ci sia più uno zoccolo duro azzurro. È diventato difficile farsi ascoltare, imporsi. Qualcuno ci ha provato, ma con scarsi risultati".